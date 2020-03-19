Ümraniye'de silahlı dehşet anları kamerada Ümraniye'de bir şahıs, sokak ortasında bir kadına kurşun yağdırdı.

Ümraniye'de bir şahıs, sokak ortasında bir kadına kurşun yağdırdı. Saldırının hedefi olan kadın ile o sırada yoldan geçen bir vatandaş seken kurşunun isabet etmesiyle ayağından yaralandı. Yaralı vatandaşın sekerek olay yerinden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye Yamanevler Mahallesi'nde sabah saatlerinde gerçekleşen olayda, iddiaya göre bir şahıs saplantılı şekilde aşık olduğu bir kadınla sokak ortasında tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada şahıs silahına davranarak kadına kurşun yağdırdı. Kadın ayağından vurulurken, o sırada yoldan geçen bir vatandaş da kurşunun isabet etmesiyle ayağından yaralandı. Silahlı saldırgan ise kendi kafasına ateş ederek ağır yaralandı.

Kurşunun ayağına isabet etmesiyle yaralanan vatandaşın bacağını tutup sekerek olay yerinden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaralı adam sekerek uzaklaşıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA