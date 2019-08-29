29.08.2019 17:31

Ümraniye'de silahlı çatışma...Ortalığı savaş alanına çeviren çatışma anları kamerada

Dondurma yemeye giden aile üyeleri çatışmanın ortasında kaldı, genç kız yaralandı

İSTANBUL - Ümraniye'de iki grup arasında çıkan ve yoldan geçen biri kadın iki kişinin yaralandığı çatışma anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Otomobilden açılan ateşe karşı grup da karşılık verince ortalık karışırken, polis saldırganları arıyor.

Olay önceki gece Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana gelmişti. İki grup silahlı çatışmaya karışmış, olayda yoldan geçen biri kadın iki kişi yaralanmıştı. Çatışmaya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobille olay yerinden geçen saldırganlar, aracın camından ateş açıyor .Bunun üzerine yoldan geçen şahıslar bellerindeki silahı çıkarıp araca ateş açıyor. Caddede bulunanlar kaçışmaya başlarken, saldırganlar kayıplara karışıyor. Öte yandan olayda yaralanan genç kızın akrabası Songül Bülbül," Dondurma yemeye giderken oldu. Çatışma o zaman oldu. Ateşin arasında ailece kaldılar. Eltimin kızı yaralandı. Allah korudu" dedi.

Kaynak: İHA