Ümraniye'de seyir halindeki tır 2 elektrik direğini devirdi
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Ümraniye'de seyir halindeki tır 2 elektrik direğini devirdi

Ümraniye'de seyir halindeki tır 2 elektrik direğini devirdi
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Ümraniye'de bir marketin astığı bayraklara ve elektrik tellerine takılan tır, caddede bulunan 2 elektrik direğini devirdi.

Ümraniye'de bir marketin astığı bayraklara ve elektrik tellerine takılan tır, caddede bulunan 2 elektrik direğini devirdi.

Ihlamurkuyu Mahallesi Yeşildere Caddesi'de seyir halinde olan 34 VR 8377 plakalı tır, bugün açılışı yapılan bir marketin astığı bayraklara takıldı.

Bayrakların bağlı olduğu elektrik tellerini germesi nedeniyle caddede bulunan 2 elektrik direği devrilirken, bazı direkler de zarar gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AYEDAŞ ekipleri sevk edildi.

Polis ve itfaiye vatandaşları uzaklaştırırken, AYEDAŞ ekipleri caddedeki elektrik akımını kesti.

Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Gece boyunca yapılacak çalışmalarla elektrik hattının yeniden çekileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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