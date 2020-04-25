Ümraniye'de sahte maske operasyonu; 5 bin maske ele geçirildi
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Ümraniye'de sahte maske operasyonu; 5 bin maske ele geçirildi

ÜMRANİYE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde izinsiz maske üretimi yapılan tekstil atölyesine polis operasyon düzenlendi.

25.04.2020 13:05 | Son Güncelleme: 25.04.2020 13:05
Ümraniye'de sahte maske operasyonu; 5 bin maske ele geçirildi
ÜMRANİYE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde izinsiz maske üretimi yapılan tekstil atölyesine polis operasyon düzenlendi. 5 bin satışa hazır maske ele geçirilen işyerinin sahibine 3 bin 180 TL idari para cezası uygulandı. Atölye mühürlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince koronavirüs tedbirlerine ilişkin gerçekleştirilen denetimler kapsamında Ümraniye, Esenşehir Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesine operasyon düzenlendi. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince atölyede yapılan aramalarda 5 bin adet satışa hazır halde maske ele geçirildi. İşyeri sahibi Cengiz K.  hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 3 bin 180 TL idari para cezası uygulandı. İşyeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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