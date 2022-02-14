ÜMRANİYE'DE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN SALDIRI PROTESTOSU

Burnu kırılan sağlık çalışanı da eyleme katıldı

Gamze ŞİMŞEK- Murat KORKMAZ/ İSTANBUL,(DHA) -ÜMRANİYE'de sağlık çalışanlarına saldırılar hastane önünde düzenlenen eylem ile protesto edildi. Eyleme, saldırı sonucu burnu kırılan sağlık çalışanı da katıldı.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçtiğimiz hafta, acil tıp teknikeri olarak görev yapan Mustafa Yaşar, tedavisini gerçekleştirdiği bir kovid hastasının saldırısına uğradı. Aldığı kafa darbesiyle burnu kırılan Yaşar, saldırgan hastadan şikayetçi olurken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaşanan saldırıya tepki gösterdi.

Bugün ise sağlık çalışanları ve Türk Sağlık Sen üyeleri, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk acil servisinin önünde toplandı.

Açıklama yapan Türk Sağlık Sen İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Alper Alıcı, 'Salgın döneminde şifa dağıtmak için tüm gücüyle hizmet üreten sağlık çalışanlarına saldırılar bitmek bilmiyor. Son olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde Covid-19'lu bir hastayı tedavi ederken bizzat hasta tarafından Acil Tıp Teknisyeni üyemiz saldırıya uğramış, darp edilmiştir. Arkadaşımız sağlık hizmeti sunarken, sağlığından olmuş, burnu birden fazla yerinden kırılmış. Yüz bölgesinde kesikler, kanamalar oluşmuştur. Tüm bunların yanı sıra 1 hafta iş göremez, halkımıza hizmet veremez hale gelmiştir. Şu günlerde yaşananları görünce söylenecek sözlerin bile anlamı kalmıyor. Saldırıya uğrayan arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şifa dağıtan ele saldıran insanlıktan nasibini almamış bu yaşam formunun da karantinası bittiği gün gözaltına alınarak, kamu görevlisine saldırı ve kamu hizmetini engellemekten tutuklanmasını istiyoruz. Çünkü sağlıkta şiddetin sonu anında hapis olmadığı sürece bu vahşetin de sonu gelecek gibi durmamaktadır. Salgın sürecinde bile böylesine korkunç olayların yaşanması yaptırımların ne kadar ağır olması, tedbirlerin en üst seviyede alınması gerektiğini göstermektedir" dedi.

"CAYDIRICI CEZALAR GELMESİNİ İSTİYORUZ"

Saldırıya uğrayan Acil Tıp Teknikeri Mustafa Yaşar ise, 'Bugün gerçekten hiç istemediğimiz olayın içerisine düştük. Tedavi olmak için bir kişinin tedavi olmak değil karşı tarafa zarar vermek olduğu düşüncesi geliyor artık insanın aklına. Ortada ceviz kabuğunu doldurmayacak bir nedenden dolayı oluyor. Ağrısı olan bir hasta geliyor. İğne yaptığımda canının çok acıdığını söyleyip bana saldırıyor. Her gün başka yerlerde sağlık çalışanlarına saldırı olmaya başladı. Artık sağlıkta şiddet yasasının tamamen devreye sokulmasını ve caydırıcı cezalar gelmesini istiyoruz. Biz yaşatmak için, kurtarmak için varız. Bugün de sesimizi bu şekilde duyurmak istedik. Sağ olsunlar bütün gelen arkadaşlarımızdan hepsine teşekkür ederim. Hepimiz birimiz için, birimiz hepimiz için. İnşallah bu zor günleri atlatacağız hep beraber" diye konuştu.

'YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRME İÇİN GÖNÜLLÜ OLMUŞTUM.'

Yaşar, 'Saldıran kişi bildiğim kadarıyla perşembe günü test sonucuna baktığımda perşembe günü pozitif olduğunu biliyorum. Yani doğal olarak çarşamba günü gece 24.00'de dolacak yasal süresi ve perşembe günü gözaltına alınmasını bekliyoruz. Avukatlarımız bu konu hakkında takipteler. Kendileri bilgilendirecekler beni de. Yurt dışında görevlendirme için gönüllü olmuştum. Geçen hafta ayın yedisinde dilekçe vermiştim bununla ilgili. Bunun arefesinde hani yurt dışına gitme kararını beklerken bu şekilde bir hadiseyle karşılaştım. Muhtemelen o da askıda kaldı. Çünkü bir tedavi sürecim olacak. Bir ameliyat süreci, bir iyileşme süreci. Muhtemelen o da askıda olacak şu anda" şeklinde konuştu.