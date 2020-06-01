Ümraniye'de restoranda koronaya karşı 'paravanlı masa' önlemi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ümraniye'de restoranda koronaya karşı 'paravanlı masa' önlemi

Ümraniye'de restoranda koronaya karşı 'paravanlı masa' önlemi Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süreliğine faaliyetleri durdurulan kafe ve restoranlar yeniden açıldı.

01.06.2020 16:09 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:13

Ümraniye'de restoranda koronaya karşı 'paravanlı masa' önlemi

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süreliğine faaliyetleri durdurulan kafe ve restoranlar yeniden açıldı. Korona virüse karşı üst düzey önlemlerin alındığı Ümraniye'de bir restoranda, masalara şeffaf sosyal mesafe paravanı yerleştirildi. Restorana gelen müşteriler ayrıca menü kitapçıklarına dokunmadan, telefonlarından karekodu okutarak dijital menü üzerinden siparişlerini verebiliyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan kafe ve restoranlar normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte 2 buçuk ay sonra yeniden faaliyetlerine başladı. Bu kapsamda hizmet vermeye yeniden başlayan Ümraniye'de bulunan bir restoranda korona virüse yönelik sıra dışı önlemler alındı.

'Dijital menü' imkanı

Alınan tedbirler kapsamında müşteriler ateşölçer cihazlarıyla ateşleri ölçüldükten sonra restorana alınıyor. Sosyal mesafe kuralı çerçevesinde düzenlenen masalara oturan müşteriler, menü kitapçıklarına dokunmadan, telefonlarından karekodu okutarak dijital menü üzerinden siparişlerini verebiliyor.

Masalarda 'sosyal mesafe paravanlı' önlem

Restoranda alınan üst düzey tedbirler kapsamında sosyal mesafe kuralına göre ayarlanan 2'şer kişilik masalara 'şeffaf sosyal mesafe paravanı' konuldu. Bu sayede şeffaf paravanla birlikte müşteriler arasındaki etkileşim azaltılmış oluyor. Ayrıca restoranda jelatinli tabak, kaşık ve tuzluklarla müşteriye özel, tek kullanımlık sunumlar yapılıyor. Öte yandan, restoranda çalışan garsonlar ve şefler de maske, eldiven ve siperlik takarak müşterilerine hizmet veriyor.

"Gönül rahatlığıyla gelebilirler"

Restoran sahibi Himmet Polat, "Müşterilerimizin girişlerde ateşlerini ölçüyoruz. Maskesi olmayanlara maske veriyoruz. El dezenfektanlarını kullanıyorlar. Masalarımızda ise masaüstü seperatörlerimiz (şeffaf mesafe ayracı) var. Masa üstü ekipmanlarını tek kullanımlık olarak hazırladık. Tüm bardak ve servis tabaklarını jelatinin içine koyduk. İkinci bir kişi temas edemiyor. Masayı şeffaf bir seperatörle böldük. 4 kişilik masaya 2 kişi oturabiliyor. Müşterilerimiz gönül rahatlığıyla gelebilirler. Biz onları özledik, onlar da bizi özlemişler" dedi.

"Paravanlar ve masalar çok güzel dizayn edilmiş"

Müşterilerden Sevtap Kepoğlu, "Mekanı çok güzel yapmışlar. Zaten sürekli geldiğimiz bir mekandı. Paravanlar ve oturma yerleri çok güzel dizayn edilmiş, çok memnun kaldık. Diğer restoranların da bu tür fırsatları sağlamalarını istiyoruz. İnşallah bu hastalıktan kurtuluruz. Çok özledik böyle mekanlarda yemek yemeyi" diye konuştu. Diğer müşteriler de alınan tedbirlerden memnun olduklarını söyledi.

Ümraniye'de restoranda koronaya karşı 'paravanlı masa' önlemi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Haber
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Son dakika: Eğitimden mahrum kalan öğrenciler için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak Haber
Son dakika: Eğitimden mahrum kalan öğrenciler için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak
'Ezan' tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı Haber
"Ezan" tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı
48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı Haber
48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı Haber
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti Haber
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Ukrayna'dan vatandaşlarına 'Tatil için Türkiye'ye gidin' çağrısı
Ukrayna'dan vatandaşlarına "Tatil için Türkiye'ye gidin" çağrısı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Mantar toplamaya giden adam, 2.800 yıllık tarihi duvar buldu
Mantar toplamaya giden adam, 2.800 yıllık tarihi duvar buldu
ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi
ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti
Eski Galatasaraylı Milan Macvan, 30 yaşında basketbolu bıraktı
Eski Galatasaraylı Milan Macvan, 30 yaşında basketbolu bıraktı
Şans oyunlarında yeni dönem! Bu gece yarısından itibaren internetten oynanabilecek
Şans oyunlarında yeni dönem! Bu gece yarısından itibaren internetten oynanabilecek
İngiltere'de ilginç 'yeni normal' kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek
İngiltere'de ilginç "yeni normal" kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek
Brezilya ekibi Vasco da Gama'da 16 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Brezilya ekibi Vasco da Gama'da 16 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Crew Dragon mürettebatının uzaydaki görevi 4 ay sürecek
Crew Dragon mürettebatının uzaydaki görevi 4 ay sürecek
Boş arsaya çocuklar için park yapan vatandaş muhtar tarafından darp edildi
Boş arsaya çocuklar için park yapan vatandaş muhtar tarafından darp edildi
Son Dakika: Bursa'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu
Son Dakika: Bursa'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu
ABD'de polis, protestoculara cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti
ABD'de polis, protestoculara cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm detayları
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm...
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik kokulu karpuza yoğun talep var, müşteri dalından koparıp götürüyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik kokulu karpuza yoğun talep var, müşteri dalından koparıp götürüyor
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak?
Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak?
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
Mardinli gencin göğsümüzü kabartan başarısı! Yokluk içinde yaptığı proje, 500 aday arasından finalde
Mardinli gencin göğsümüzü kabartan başarısı! Yokluk içinde yaptığı proje, 500 aday arasından finalde
ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı
ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Süleyman Soylu Fahrettin Koca Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Demet Akbağ Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Fatih Terim Metin Oktay Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Şehit Çocuk Oyunlar Haziran
Şu an buradasınız: Ümraniye'de restoranda koronaya karşı 'paravanlı masa' önlemi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 16:14:04. #1.15#
title