ÜMRANİYE'DE REKLAM TABELASI FIRTINADA OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

07.01.2020 12:37 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:37

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Ümraniye'de reklam tabelası park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

İstanbul'da etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Ümraniye'de bir iş yerine ait reklam tabelası, fırtına nedeniyle park otomobilin üzerine devrildi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken otomobilde hasar oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Sallanan tabelanın görüntüsü-Tabelanın aracın üzerine düşmesi -Genel ve detay görünütler

Kaynak: DHA