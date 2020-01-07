ÜMRANİYE'DE REKLAM TABELASI FIRTINADA OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
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ÜMRANİYE'DE REKLAM TABELASI FIRTINADA OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHAÜmraniye'de reklam tabelası park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

07.01.2020 12:37 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:37
ÜMRANİYE'DE REKLAM TABELASI FIRTINADA OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

'de reklam tabelası park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

İstanbul'da etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Ümraniye'de bir iş yerine ait reklam tabelası, fırtına nedeniyle park otomobilin üzerine devrildi.  Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken otomobilde hasar oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Sallanan tabelanın görüntüsü-Tabelanın aracın üzerine düşmesi-Genel ve detay görünütler

 


Kaynak: DHA
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