Ümraniye'de ramazan öncesi fırın ve tatlıcı denetimi
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Ümraniye'de ramazan öncesi fırın ve tatlıcı denetimi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜMRANİYE'de belediye ekipleri Ramazan ayı öncesi fırın ve tatlıcılarda hijyen ve gıda güvenliği denetimi yaptı.

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ÜMRANİYE'de belediye ekipleri Ramazan ayı öncesi fırın ve tatlıcılarda hijyen ve gıda güvenliği denetimi yaptı.

Ümraniye Belediyesi Ramazan ayı öncesi vatandaşların hijyenik ve sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerini arttırdı. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gıda mühendisi ve ruhsat denetimi ekipleri fırınlar ile tatlı siparişi alan işletmelerde hijyen ve gıda güvenliği denetimi yaptı. Denetimde, işletmelerin imalathane bölümlerinin, depolarının ve üretim malzemelerinin hijyen kurallarına uygunluğu kontrol edildi. Mevzuata uygun olmayan işletme sahiplerine gerekli uyarılarda bulunuldu. Ümraniye Belediyesi denetim yetkilisi Mehmet Fatih Çetin, "Ramazan ayının arifesindeyiz, dolayısıyla hem vatandaşlarımızın sağlığı açısından hem de güzel bir ramazan geçirmesi açısından Ümraniye Belediyesi zabıta ekipleri olarak kapsamlı bir şekilde denetimlere çıktık. İmalathanelerimiz, fırınlarımız, tatlıcılarımız insanlarımızın yoğun bir şekilde Ramazan alışverişi yapabileceği noktaları denetliyoruz. Önce bir imalathaneye geldik. Burada gereken tüm denetimleri yaptık. Temiz mi? Gramajları nasıl olacak? Onları kontrol ettik. Ayrıca pide satışları olarak pidemizin gramajları 365 gram olarak belirlendi.  Susamlı ve yumurtalı pide fiyatları 5 lira, sade olan pidemizin fiyatı ise 4 lira olarak  belirlendi. ve bunların da denetimlerini yapıyoruz. Koronavirüs hala devam ediyor. Bu Ramazan da bütün işletmelerimizin sağlık açısından, pandemi açısından  düzenli bir şekilde kurallara uymasını kendilerine iletiyoruz" diye konuştu.


Ümraniye'de ramazan öncesi fırın ve tatlıcı denetimi
Ümraniye'de ramazan öncesi fırın ve tatlıcı denetimi
Ümraniye'de ramazan öncesi fırın ve tatlıcı denetimi
Ümraniye'de ramazan öncesi fırın ve tatlıcı denetimi
Ümraniye'de ramazan öncesi fırın ve tatlıcı denetimi
Ümraniye'de ramazan öncesi fırın ve tatlıcı denetimi
Ümraniye'de ramazan öncesi fırın ve tatlıcı denetimi
Ümraniye'de ramazan öncesi fırın ve tatlıcı denetimi
Ümraniye'de ramazan öncesi fırın ve tatlıcı denetimi
Ümraniye'de ramazan öncesi fırın ve tatlıcı denetimi
Ümraniye'de ramazan öncesi fırın ve tatlıcı denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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