Ümraniye'de Raffaello Sanzio'nun tablosunun taklidi ele geçirildi İstanbul'da, İtalyan Yüksek Rönesans ressamı Raffaello Sanzio tarafından çizilen tablonun taklidi ele geçirildi.

İstanbul'da, İtalyan Yüksek Rönesans ressamı Raffaello Sanzio tarafından çizilen tablonun taklidi ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçısı 2 kişinin, ellerinde bulunan tarihi eser tabloları satmaya çalıştıkları ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren polis, takip ettikleri şüphelilere 1 Temmuz'da Ümraniye'de operasyon düzenledi. Baskında İtalyan Yüksek Rönesans ressamı Raffaello Sanzio tarafından 1518 yılında çizilen, 268 cm ile 160 cm ebatlarında ve ağaçtan kanvasa transfer olan yağlı boya tablonun taklidi olduğu değerlendirilen sahte eser ele geçirildi. Şahısların tablo için istedikleri bedelin 1.5 milyon dolar olduğu öğrenildi.

Söz konusu tablo ilgili Salih D. (39) ve Turan D. (53) isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Adı geçen tablonun, Paris'teki Louvre Müzesi'nde bulunduğu biliniyor.

Yakalanan şüphelilerin, polisteki sorgularının ardından adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA