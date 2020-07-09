ÜMRANİYE'DE POLİS TAPU MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE DENETİM YAPTI Tapu müdürlükleri hareketlendi, polis alarma geçtiGasp ve hırsızlıkların önüne geçilmesi için tapu müdürlüğü önünde denetim yapıldı.

Tapu müdürlükleri hareketlendi, polis alarma geçti

Gasp ve hırsızlıkların önüne geçilmesi için tapu müdürlüğü önünde denetim yapıldı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,- Artan ev alım satımları nedeniyle tapu müdürlüklerinde yoğunluk oluştu. Polis ekipleri ise, olası gasp ve hırsızlık olaylarına karşın denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, Ümraniye Tapu Müdürlüğü çevresinde şüpheli buldukları kişileri kimlik kontrolünden geçirdi. Ayrıca tapu müdürlüğü önünden geçen şüpheli araçlar arandı.Kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını düşürmesiyle birlikte ev alım satımlarında artış yaşandı. Tapu müdürlüklerinde yoğunluk oluştu. Polis ekipleri ise, bu noktalarda güvenlik önlemleri aldı. Ekipler, Ümraniye Tapu Müdürlüğü önünde şüpheli buldukları kişileri kimlik kontrolünden geçirerek olası hırsızlık ve gasp olaylarının önüne geçmek için çalışma başlattı. Öte yandan, çevrede bulunan kafelere giren polisler, burada da vatandaşlara kimlik kontrolü yaptı. Ayrıca tapu dairesinin çevresinden geçen şüpheli araçlar da durdurularak arandı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları yapıldı. Ekipler, müdürlük binası önünde sıra bekleyen vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarıları yaptı.

Kaynak: DHA