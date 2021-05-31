Ümraniye'de pes dedirten görüntü
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Ümraniye'de pes dedirten görüntü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Ümraniye'de otomobillerle asker uğurlaması yapan bir grup genç, konvoy halinde gittikten bir süre sonra cadde üzerinde yolu trafiğe kapatarak eğlence düzenledi.

İstanbul Ümraniye'de otomobillerle asker uğurlaması yapan bir grup genç, konvoy halinde gittikten bir süre sonra cadde üzerinde yolu trafiğe kapatarak eğlence düzenledi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de İstiklal Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Asker eğlencesi yapan bir grup genç dörtlülerini yaktıktan sonra kornalara basarak konvoy halinde ilçede bir süre tur attı. Grup daha sonra yolu keserek askere gidecek arkadaşlarını havaya yükselterek, "En büyük asker bizim asker" diye coşkuyla kutlama yaptı. Grup sevinç gösterilerinde pandemi kurallarını hiçe sayarak korona virüse davetiye çıkardı.

Konvoy halinde ilerleyen grup araç camlarından sarktıktan sonra makas atarak trafikte dehşet saçtı. Asker uğurlamasında magandalar hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı. Trafikte insanları bir an olsun düşünmeyen ve yollarından alı koyan magandalar, o anları cep telefonu kameralarına kaydetti.

(Mehmet Kurt/İHA)

Ümraniye'de pes dedirten görüntü
Ümraniye'de pes dedirten görüntü
Ümraniye'de pes dedirten görüntü
Ümraniye'de pes dedirten görüntü
Ümraniye'de pes dedirten görüntü
Ümraniye'de pes dedirten görüntü
Ümraniye'de pes dedirten görüntü
Ümraniye'de pes dedirten görüntü
Ümraniye'de pes dedirten görüntü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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