Ümraniye'de park halindeki otomobile çarpan kamyon binanın bahçesine devrildi
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Ümraniye'de park halindeki otomobile çarpan kamyon binanın bahçesine devrildi

Anadolu Ajansı / Zafer Arslan - Haberler | Güncel

Ümraniye'de, park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra duramayan kamyon, binanın bahçesine devrildi.

Ümraniye'de, park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra duramayan kamyon, binanın bahçesine devrildi.

Ümraniye Çakmak Mahallesi Saatçi Sokak'ta, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 KM 243 plakalı kamyon, asfalt kesme makinesi yüklü olarak yokuşu çıkarken duramadı.

Park halindeki 34 RY 4942 plakalı otomobile çarpan kamyon, bir binanın bahçesine devrildi.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazayla ilgili polis ekipleri rapor tuttu.

Olay yerine çağrılan vinçle kamyondaki yük boşaltıldı. Ardından da devrilen kamyon bulunduğu yerden çıkarıldı.

Araçlarla binanın bahçe duvarında hasarın meydana geldiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ümraniye'de park halindeki otomobile çarpan kamyon binanın bahçesine devrildi
Ümraniye'de park halindeki otomobile çarpan kamyon binanın bahçesine devrildi
Ümraniye'de park halindeki otomobile çarpan kamyon binanın bahçesine devrildi
Ümraniye'de park halindeki otomobile çarpan kamyon binanın bahçesine devrildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

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