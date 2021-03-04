Ümraniye'de park halindeki otomobil alev alev yandı
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Ümraniye'de park halindeki otomobil alev alev yandı

04.03.2021 09:12 | Son Güncelleme: 04.03.2021 09:18
Ümraniye'de park halindeki otomobil alev alev yandı

Cengiz ÇOBAN / ÜMRANİYE'de park halindeki otomobil alev alev yandı.

Cengiz ÇOBAN/ ÜMRANİYE'de park halindeki otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Atatürk Mahallesi, Papatya sokak üzerinde dün öğle saatlerinde sokak üzerinde park halinde bulunan 34 FM 870 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otomobilin yandığını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etse de başarılı olamadı. İtfaiye ekipleri, alev alev yanan otomobili söndürdü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.


Ümraniye'de park halindeki otomobil alev alev yandı
Ümraniye'de park halindeki otomobil alev alev yandı
Ümraniye'de park halindeki otomobil alev alev yandı
Ümraniye'de park halindeki otomobil alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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