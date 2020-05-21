Ümraniye'de park halindeki kamyonetin saniyeler içerisinde çalındığı anlar kamerada Ümraniye'de park halindeki kamyonetin saniyeler içerisinde çalındığı anlar kamerada Ümraniye'de bir şahıs, park halinde olan kamyoneti saniyeler içerisinde çalarak kaçtı.

Ümraniye'de park halindeki kamyonetin saniyeler içerisinde çalındığı anlar kamerada

İSTANBUL - Ümraniye'de bir şahıs, park halinde olan kamyoneti saniyeler içerisinde çalarak kaçtı. Yoldan geçen araçlara aldırış etmeden kamyoneti çalan şahsın rahat tavırları pes dedirtti. Kamyonetin çalındığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ümraniye Esenkent Mahallesi, Çetin Emeç Caddesi üzerinde 11 Mayıs pazartesi günü saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Sitenin otoparkına gelen bir kişi, park halinde bulunan kamyoneti çalarak kaçtı. Şahsın, yoldan geçen diğer araçlara aldırış etmeden kamyoneti rahat tavırlarla çalması dikkat çekti. Evinin balkonuna çıkarak kamyonetin olmadığını fark eden araç sahibi Ramazan Soran(43), olayı polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Tente montajcısı olduğunu söyleyen kamyonet sahibi Ramazan Soran, "Geçen hafta pazartesi günü iftardan sonra balkonda oturuyorduk. Vatandaş kendi arabası gibi çok rahat bir şekilde geliyor, kamyoneti buradan çıkarıyor, alıp gidiyor. Olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri var. 1 hafta oldu, hala bulunamadı. Biz bu konuda mağduruz. Yardım talep ediyoruz. İşe çıkamıyorum" dedi.

"Pandemi döneminde zaten evdeydik, sıkıntıdaydık" diyen Soran, "Bir de mübarek Ramazan ayında böyle bir şey oldu. İyice mahvolduk. Pandemi döneminde zaten iş yapamadık. Ben de montajcıyım, kendi aracımla montaja gidiyordum. Şimdi de kamyonet çalınınca mağdur oldum. Ekmek paramı onunla kazanıyordum. Ne yapacağımı bilmiyorum, çaresizim. Aracın içinde mesleki aletlerim vardı, çantam, metrelerim, ölçü defterlerim, hesap defterlerim. Onlar da gitti. Çok büyük bir mağduriyet yaşıyorum. Vatandaş geliyor rahat bir şekilde kamyoneti açıyor, buradan dönüp gidiyor. Gidiş o gidiş" diye konuştu.

Kamyonetin çalınma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir vatandaşın rahat bir şekilde elini kolunu sallayarak kamyonetin yanına geldiği, saniyeler içinde kapısını açtığı, bu sırada trafik ışıklarının kırmızı yandığı, yeşil ışık yanınca da kamyoneti çalıp götürdüğü görünüyor.

Kaynak: İHA