Son dakika gündem: Ümraniye'de park halindeki araçlara çarpan otomobil kamerada

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - ÜMRANİYE'DE hızlı olduğu iddia edilen sürücü otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek, park halindeki araçlara çarptı. 3 aracın hasar gördüğü kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Ümraniye Tavukçuyolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede otomobiliyle hızla ilerleyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarında park halindeki araçlara çarptı. Bir galeriye ait olduğu öğrenilen 3 araçta hasar oluşurken, araç sürücüsü hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı. Öte yandan yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.