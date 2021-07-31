Ümraniye'de özel halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: 1 yolcu yaralandı
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Ümraniye'de özel halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: 1 yolcu yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ümraniye'de özel halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: 1 yolcu yaralandı Ümraniye'de seyir halindeki özel halk otobüsü ile kamyon çarpıştı.

Ümraniye'de özel halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: 1 yolcu yaralandı

İSTANBUL - Ümraniye'de seyir halindeki özel halk otobüsü ile kamyon çarpıştı. Kazada yaralanan 1 yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Ümraniye Şerifali Mahallesi Tavukçuyolu Caddesi'nde meydana geldi. Ferhatpaşa ile Ümraniye arasında sefer yapan 34 TU 271 plakalı özel halk otobüsüyle, caddeden sokağa çıkmak isteyen 34 FF 9074 plakalı kamyonet çarpıştı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan otobüste bulunan 1 yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan otobüsün kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

"Son 3 ayda 5 kaza oldu"

Kazayı gören Semih Görmek isimli bir vatandaş, "Kamyon buraya dönmeye çalışıyordu. Otobüsle düz gitmeye çalışıyordu. Kamyon dönerken arkası dışarıya çıkınca otobüsün camına çarptı. Burada tabi ilk kaza değil daha önce de oldu, motor kazası oldu. Işık talep etmiştim geride var diye işte iki yüz metre geride var diye buraya koymadılar ışıkları. Ama burada çok kaza oluyor. Üç ayda yaklaşık 5 kaza oldu. Bir tane de yaralı var galiba. Onu da ambulansla hastaneye kaldırdılar. Durumu acil değil ama bacağı falan kanıyordu" dedi. Öte yandan, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Ümraniye'de özel halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: 1 yolcu yaralandı
Ümraniye'de özel halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: 1 yolcu yaralandı
Ümraniye'de özel halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: 1 yolcu yaralandı
Ümraniye'de özel halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: 1 yolcu yaralandı
Ümraniye'de özel halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: 1 yolcu yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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