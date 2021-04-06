ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLİYLE DRİFT ATAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

ÜMRANİYE'de drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştığı belirlenen sürücü M.D. yakalandı.

ÜMRANİYE'de drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştığı belirlenen sürücü M.D. yakalandı. Sürücü belgesi iptal edilen M.D. hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Drift atan M.D. ile araç sahibine toplam 12 bin 554 lira idari para cezası kesildi.

Ümraniye Küçüksu Caddesi Akyaka AVM önünde 2 Nisan'da drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşan 34 MLH 72 plakalı araç sürücüsünün M.D. isimli kişi olduğu tespit edilerek, yakalandı. 34 MLH 72 plakalı araç sürücüsü M.D'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1D (drift yapmak) maddesinden 6 bin 700 TL, 36/ 3B (Mahkeme veya Cumhuriyet Savcılıklarınca ya da Karayolları Trafik Kanununda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanmak) maddesinden 2 bin 698 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca araç sahibine ise 36/3-B (Motorlu aracın sürücü belgesi olmayan kişi tarafından sürülmesine izin vermek) maddesinden 2 bin 698 TL, 34/A (Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak) maddesinden 314 TL, 91 ( Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak) maddesinden 144 TL olmak üzere toplamda 12 bin 554 TL idari para cezası kesildi.

SÜRÜCÜ BELGESİ İPTAL EDİLDİ

M.D.'nin sürücü belgesi KTK'nın 67/1D (drift yapmak) maddesine istinaden aynı madde gereğince 5 yıl içerisinde 2.kez aynı ihlali sebebiyle sürücü belgesi daimi iptal edildiği belirtildi. Ayrıca sürücü M.D hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Ümraniye Kazım Karabekir Şehit Tuncay Tarım Polis Merkez Amirliği'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı