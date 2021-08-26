Ümraniye'de, otomobilin çarptığı taksinin sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
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Ümraniye'de, otomobilin çarptığı taksinin sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Ümraniye'de, otomobilin çarptığı taksinin sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Ümraniye'de, bir otomobilin çarptığı taksinin sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Ümraniye'de, bir otomobilin çarptığı taksinin sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, 24 Ağustos'ta, NATO Yolu Caddesi'nde giden bir otomobil, yola giriş yapan bir taksiye çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan taksi, park halindeki başka bir otomobile çarparak, durabildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralan taksi sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde seyir halindeki otomobilin çarptığı taksinin savrulduğu anlar yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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Ümraniye'de, otomobilin çarptığı taksinin sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
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