ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLE BALIKLAMA ATLAYAN HIRSIZ KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLE BALIKLAMA ATLAYAN HIRSIZ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜMRANİYE'de kar maskeli 3 şüpheli, park halindeki lüks otomobilin göstergelerini çalarak kayıplara karıştı.

ÜMRANİYE'de kar maskeli 3 şüpheli, park halindeki lüks otomobilin göstergelerini çalarak kayıplara karıştı. Şüphelilerden birinin ısınma hareketleri yaptıktan sonra kırdığı camdan balıklama otomobilin içine atladı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Tatlısu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 şüpheli geldikleri otomobili, lüks otomobilin yanına park etti. Kar maskeli şüphelilerden biri, otomobilinden inip park halindeki lüks otomobilin yanına gitti. Şüpheli otomobilin ön kapısının camını kırdıktan sonra balıklama atlayarak içeri girdi. Bu sırada diğer şüpheli, çevrede gözetleme yaptı. Dakikalarca lüks otomobilde kalan şüpheli, otomobilin ön konsoldaki göstergelerini sökerek diğer şüpheliye verdi. Hırsızlığı gerçekleştiren şüpheli, girdiği lüks otomobilden çıkarak geldikleri otomobile bindi. Şüpheliler daha sonra otomobille olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi ve güvenlik kamerası incelemelerinin ardından hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıya görüntülere bir şüphelinin lüks otomobilin içine girerek hırsızlık yapması, diğer şüphelinin göstergeleri taşıması ve şüphelilerin geldikleri otomobille kaçması yansıdı.

ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLE BALIKLAMA ATLAYAN HIRSIZ KAMERADA
ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLE BALIKLAMA ATLAYAN HIRSIZ KAMERADA
ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLE BALIKLAMA ATLAYAN HIRSIZ KAMERADA
ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLE BALIKLAMA ATLAYAN HIRSIZ KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Türker Ertürk Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Demet Akalın Hande Ataizi Burcu Biricik Canan Ergüder
Spor Arda Turan Cenk Tosun Necip Uysal Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLE BALIKLAMA ATLAYAN HIRSIZ KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 10:41:00. #1.16#
title