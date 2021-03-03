ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLDEKİLERE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA-1
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ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLDEKİLERE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA-1

03.03.2021 12:08 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:13
ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLDEKİLERE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA-1

ÜMRANİYE'de cadde üzerinde park halindeki otomobilde oturan kişiler silahlı saldırıya uğradı.

ÜMRANİYE'de cadde üzerinde park halindeki otomobilde oturan kişiler silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anları kameraya yansıdı.

Olay, Ümraniye,  Şerifali Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında yaşandı. Cadde üzerinde park halinde bulunan ve içinde 3 kişinin olduğu otomobile yaklaşan bir şüpheli, otomobilin kapısını açtı. Şüpheli çıkardığı silahla araçtakilere ateş açtı. Şüpheli kaçmaya çalışan 2 kişinin de peşinden koşarak ateş etmeye devam etti. Dehşet anları kameraya yansıdı.

Görüntü dökümü:

-------------Silahlı saldırı anları

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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