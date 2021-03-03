ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLDEKİLERE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA-1

ÜMRANİYE'de cadde üzerinde park halindeki otomobilde oturan kişiler silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anları kameraya yansıdı.

Olay, Ümraniye, Şerifali Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında yaşandı. Cadde üzerinde park halinde bulunan ve içinde 3 kişinin olduğu otomobile yaklaşan bir şüpheli, otomobilin kapısını açtı. Şüpheli çıkardığı silahla araçtakilere ateş açtı. Şüpheli kaçmaya çalışan 2 kişinin de peşinden koşarak ateş etmeye devam etti. Dehşet anları kameraya yansıdı.

Görüntü dökümü:

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı