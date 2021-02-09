Ümraniye'de otomobil sürücüsü darp edildi; O anlar kamerada
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Ümraniye'de otomobil sürücüsü darp edildi; O anlar kamerada

09.02.2021 09:23 | Son Güncelleme: 09.02.2021 09:28
Ümraniye'de otomobil sürücüsü darp edildi; O anlar kamerada

ÜMRANİYE'de, motosiklet sürücüsü sinyal vermediğini iddia ettiği otomobil sürücüsünü darp etti.

ÜMRANİYE'de, motosiklet sürücüsü sinyal vermediğini iddia ettiği otomobil sürücüsünü darp etti. Araya girmek isteyenlere, motosiklet sürücüsünün arkadaşı "Bırak akıllansın diyerek" engel olmaya çalışırken, yaşananlar kask kamerasına yansıdı. 

Olay, 5 Şubat Cuma günü akşam saatlerinde Ümraniye Dudullu'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 motosiklet sürücüsünden biri, seyir halindeyken yanından geçen aracın kendisine çarpması üzerine yere düştü. Kazadan yara almadan kurtulmayı başaran motosiklet sürücüsü, araç şoförünün sinyal vermediğini iddia ederek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkeli motosiklet sürücüsü, otomobilin sürücüsünü darp etmeye başladı, yumruklar savurup, küfürler etti. Arkadaşının darp edildiğini görüp, araya girmek isteyen bir kişiye ise motosiklet sürücüsünün arkadaşı "Bırak akıllansın" diyerek engel oldu. Yaşanan kaza ve darp anları, motosiklet sürücülerinden birinin kask kamerasına yansıdı.


- İstanbul
Ümraniye'de otomobil sürücüsü darp edildi; O anlar kamerada
Ümraniye'de otomobil sürücüsü darp edildi; O anlar kamerada
Ümraniye'de otomobil sürücüsü darp edildi; O anlar kamerada
Ümraniye'de otomobil sürücüsü darp edildi; O anlar kamerada
Ümraniye'de otomobil sürücüsü darp edildi; O anlar kamerada
Ümraniye'de otomobil sürücüsü darp edildi; O anlar kamerada
Ümraniye'de otomobil sürücüsü darp edildi; O anlar kamerada
Ümraniye'de otomobil sürücüsü darp edildi; O anlar kamerada
Ümraniye'de otomobil sürücüsü darp edildi; O anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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