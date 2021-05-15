ÜMRANİYE'DE OTOMOBİL HIRSIZLARI KAZA YAPINCA YAKALANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ÜMRANİYE'DE OTOMOBİL HIRSIZLARI KAZA YAPINCA YAKALANDI

ÜMRANİYE'DE OTOMOBİL HIRSIZLARI KAZA YAPINCA YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ümraniye'de sürücüsü banka ATM'sinde işlem yaparken çaldıkları otomobille polisle kovalamacaya giren 3 kişiden 2'si kaza yapınca yakalandı.

Ümraniye'de sürücüsü banka ATM'sinde işlem yaparken çaldıkları otomobille polisle kovalamacaya giren 3 kişiden 2'si kaza yapınca yakalandı. Biri ise yaya olarak kaçtı.

İddiaya göre, Servet Yıldız saat 14.00 sıralarında, 34 GG 5502 plakalı otomobilinden inerek Alemdağ Caddesi üzerinde bulunan bir banka ATM'de işlem yapmak istedi. O sırada gelen 3 kişi 30 saniye içinde otomobili çalarak kaçtı. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis, çalınan otomobili tespit edip peşine takılınca şüpheliler kaçmaya başladı. Polisle şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Aşırı sürat yapan şüphelilerin kaçtıkları çalıntı otomobil, saat 20.30 sıralarında Birlik Mahallesi Pelin Sokak üzerinde Çağdaş Akın'ın kullandığı 34 DS 7496 plakalı otomobile çarptı. Şüphelilerin bulunduğu otomobil çarpmanın etkisiyle savrularak bir evin bahçesine girip park halindeki araca çarparak durabildi. Şüphelilerden ikisi mahalle sakinleri tarafından yakalanarak polise teslim edilirken biri yaya olarak kaçtı. Çalınan otomobilin sahibi Servet Yıldız, "ATM'nin önünden 30 saniyede aracımı çaldılar. Daha sonrasında polis ekiplerinin buraya yönlendiğini gördük. Biz de takip ettik. Geldiğimizde çalınan aracımla karşılaştık. Çok sayıda polisi görünce bir anda panikledi galiba hırsızlar. Karşıda duran beyaz araca vurdu. Vurduktan sonra hakimiyetini kaybedip bu tarafa girdi. Burada kaçacak yeri olmadığı için bu sefer koşarak kaçmaya başladı. Bu arada mahalle sakinleriyle birlikte hırsızlar yakalandı. Çok şükür yaralanan olmadı sadece maddi hasarımız var" dedi.

"BANA ÇARPMASAYDI ÇOCUKLARI EZECEKTİ" Kaza ilk çarptıkları otomobilin sürücüsü Çağdaş Akın "Yaklaşık 100 kilometre hızla sokak içerisinden çıktı. Ben de 30-40 kilometre civarında falan gidiyordum. Araba karşıma çıktığında hayal gördüğümü sandım. Bu hızla sokak arasında böyle bir araç gelemez diye düşündüm. Bana çarpmasıyla beraber ben arabamın kontrolünü tamamen kaybettim. Ondan sonra zaten hırsızlık olayı olduğunu aracın çalıntı olduğunu öğrendim. Mahalle sakinlerinin söylediklerine göre aracımın arkasında çocuklar varmış. Bana vurmasa büyük bir ihtimalle arkamdaki çocuklardan birini ezebilirdi. Benim de iki yaşında yeğenim vefat etti. Sonrasında mahalleliden duyduktan sonra vicdanım biraz daha rahatladı. Çocuklara bir şey olmuş olsaydı belki daha çok vicdan azabı çekecektim. Cana geleceğine mala gelsin. Ben de bir yaralanma yok, aracımın hava yastıkları patlamasa belki benimle konuşuyor olamazdınız. Ufak tefek ağrılar var ama hastaneye gidince belli olacak" diye konuştu. 

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Aykut Erdoğdu Sergey Lavrov Süleyman Soylu
Magazin Tarkan Jennifer Lopez Nur Fettahoğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Adem Büyük Ozan Tufan Gökhan Töre Fatih Terim Metin Oktay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ÜMRANİYE'DE OTOMOBİL HIRSIZLARI KAZA YAPINCA YAKALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 23:38:04. #1.15#

title