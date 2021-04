Ümraniye'de otizmli çocuklar Otizm Farkındalık Günü'nde bir araya gelip, doyasıya eğlendiler

Ümraniye'de 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle bir araya gelen otizmli 22 çocuk ve aileleri palyaçoların da yer aldığı etkinlikte canlı müzikle birlikte eğlenerek, pasta kesti. Gerçekleştirilen farkındalık çalışmasına katılım sağlayan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım çocuklarla sohbet edip, ailelerini dinledi.

Ümraniye Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi. Organize edilen etkinlik süresince katılım sağlayan aileler ve otizmli çocukları canlı müzik ve palyaçolar eşliğinde keyifli dakikalar geçirdi. Başkan İsmet Yıldırım'ın da katılım sağladığı etkinlikte pasta kesilip, mangalda pişirilen köfteler ikram edildi. Etkinlik alanında bulunan palyaçolar ise çocuklarla oyunlar oynayıp, balonlar hediye etti.

"Ümraniye'de engelli kardeşlerimiz için yeni bir projemiz var"

Etkinlik sonrası konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ümraniye'de ailelerimiz ve çocuklarıyla millet bahçesinde bir araya geldik. Ailelerimize bu farkındalık adına bir arada olmaları ve birlik sağlamaları açısından böyle bir organizasyon tesis ettik. Bizler engelli kardeşlerimizin hizmetlerini devlet olarak belediyemiz olarak ciddi bir şekilde karşılıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın iktidarı döneminde hiç olmadığı kadar engelli vatandaşlarımız için çalışmalar yürütüldü ve değerli hale geldiler. Bu kardeşlerimiz okullarına gidiyor ve her türlü hizmetleri yapılıyor. Engelli kardeşlerimizin ailelerine bakım ücretleri ödeniyor. Devletimizin bu yardımlarıyla çocuklarımız hem sosyalleşiyor aileleri bir nebze olsun daha rahat ediyor. Belediye olarak Bizim de 6 tane engelli aracımız var. Bizler de bu araçlarla kendilerinin bir telefonuyla yanlarına gidiyor Her türlü istek ve arzularını karşılıyoruz. Bizler onların sosyalleşmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ümraniye'de şu an yeni bir projemiz var engelli kardeşlerimiz için. Ümraniye engelsiz yaşam merkezi projeleri bitti. En kısa sürede hizmete açıp bu güzel kardeşlerimizin hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Etkinliğe çocuklarıyla katılım sağlayan Nazmiye Güleç ise, "Çok güzel bir etkinlikti. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizim çocuklarımızın farkındalığı için yapılan Bu etkinlikte çok mutlu olduk. Çocuklar da çok sevdi geldiler oyunlar oynuyorlar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı