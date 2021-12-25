ÜMRANİYE'DE 'OMUZ ATMA' KAVGASINDA SİLAHLA BÖYLE YARALADI - Haberler
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ÜMRANİYE'DE 'OMUZ ATMA' KAVGASINDA SİLAHLA BÖYLE YARALADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ümraniye'de, aralarındaki 'omuz atma' kavgası sonrası 1 kişinin silahla yaralandığı olaya ilişkin aranan şüpheli olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile yakalandı.

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ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - Ümraniye'de, aralarındaki 'omuz atma' kavgası sonrası 1 kişinin silahla yaralandığı olaya ilişkin aranan şüpheli olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile yakalandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 11 Aralık günü Dudullu Organize Sanayi Bölgesindeki spor salonu önünde gerçekleşti. 19 yaşındaki E.U. ile 27 yaşındaki H.M. arasında 'omuz atma' kavgası çıktı. Kavgada H.M. belindeki tabancayı çıkararak, E.U.'ya ateş etti. Yaralanan E.U. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken saldırgan H.M. kaçarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri, yerini tespit ettikleri H.M.'yi bugün saat 10.00'da Yukarı Dudullu Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan üst aramasında olayda kullandığı değerlendirilen ruhsatlı tabanca ele geçirildi. Şüpheli H.M. polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

ÜMRANİYE'DE 'OMUZ ATMA' KAVGASINDA SİLAHLA BÖYLE YARALADI

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