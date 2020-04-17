ÜMRANİYE'DE MÜHRÜ KIRILAN KAHVEHANEYE 2. BASKIN
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Ümraniye, Polis, Güncel

ÜMRANİYE'DE MÜHRÜ KIRILAN KAHVEHANEYE 2. BASKIN

ÜMRANİYE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kafe ve daha önce mühürlenen bir kahvehanenin mührünün sökülerek açıldığını tespit eden polis, her iki işyerinde bulunan toplam 12 kişiye ayrı ayrı 3 bin 180'er TL idari para cezası uyguladı.

17.04.2020 13:43 | Son Güncelleme: 17.04.2020 13:43
ÜMRANİYE'DE MÜHRÜ KIRILAN KAHVEHANEYE 2. BASKIN
ÜMRANİYE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kafe ve daha önce mühürlenen bir kahvehanenin mührünün sökülerek açıldığını tespit eden polis, her iki işyerinde bulunan toplam 12 kişiye ayrı ayrı 3 bin 180'er TL idari para cezası uyguladı. İşyerleri mühürlendi.  

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince koronavirüs salgınına karşı tedbirler kapsamında kapalı olması gereken işyerlerine yönelik denetimlerde, dün Ümraniye, Şerifali Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı üzerinde bir kafenin açık olduğu, içeride nargile içilerek oyun oynandığı bilgisinin edinildi. Bunun üzerine Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda işyerinin açık olduğu, içeride bir masa etrafında bazı şahısların oyun oynadığı tespit edildi. İşyeri sahibi Ali M. ve 7 kişi hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 3 bin 180'er TL idari para cezası uygulandı.

KIRAATHANENİN MÜHRÜ KIRILARAK TEKRAR AÇILMIŞ

Aynı gün Ümraniye, Ihlamurkuyu Mahallesi'nde kahvehane olarak faaliyet gösteren bir işyerinin mührünün kırılarak tekrardan faaliyete geçtiği belirlendi. Ümraniye İlçe Emniyet

Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada, açık olan işyeri çalışanı Sefa C. ve 3 kişi hakkında da yine 3 bin 180'er TL tutarında idari para cezası uygulandı. Her iki işyeri, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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