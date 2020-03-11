ÜMRANİYE'DE MOTOSİKLETLİYE ÇARPIP KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI
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Motosiklet, Ümraniye, Polis, Güncel

ÜMRANİYE'DE MOTOSİKLETLİYE ÇARPIP KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

ÜMRANİYE'de otomobili yanından geçen motosikletlinin üzerine sürüp çarparak motosikletin devrilmesine, sürücünün yaralanmasına neden olan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı.

11.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:28
ÜMRANİYE'DE MOTOSİKLETLİYE ÇARPIP KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

ÜMRANİYE'de otomobili yanından geçen motosikletlinin üzerine sürüp çarparak motosikletin devrilmesine, sürücünün yaralanmasına neden olan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye toplam 420 lira para cezası kesildi. Olaydan hafif yaralı olarak kurtulan motosiklet sürücüsü Serhat Akcan "Kasten yaptı öldürmeye teşebbüs etti." dedi.

Ümraniye, Çakmak Mahallesi'nde Şehit Burak Kurtuluş caddesinde meydana gelen olayda bir otomobil sürücüsü yolda seyir halindeyken yanından geçen motosikletin üzerine aracını sürmüştü. Otomobilin yandan çarptığı sürücü yola savrulurken, karşı yönden gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

"KASTEN YAPTI ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ETTİ"

Motosiklet sürücüsü Serhat Akcan, "İşteki ilk günümdü zaten. Trafikte normal seyir halinde ilerliyordum. Motosikletim ile servisimi bırakmıştım yolda ilerliyordum. Aracın yanından soldan sollama yaparken adam direksiyonu kırdı. Kasten yaptı. Ölüme teşebbüs etti. Karşı yönden gelen araç Allahtan yavaş geliyordu, durabildi. Allah korudu o aracın altında kalsam şu an burada olmayabilir hayatımı kaydedebilirdim. Motosikletçileri sevmiyorlar, genel olarak motosikletçilere sıfır saygıları var. Motosikletçileri sevmedikleri için bu kazaları yaşıyoruz bu durumdan dolayı şikayetçiyim. Hastaneye gittim, iyiyim. Aracın plakasını alın diye bağırdım sonrasında bayıldım ve sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsü seyir halindeyken otomobil sürücüsünü sollamaya çalışıyor, otomobil sürücüsü direksiyonu motosiklet sürücüsünün üzerine kırıyor. Motosiklet sürücüsü temasın etkisiyle yola savruluyor, yola savrulan motosiklet sürücüsü karşı şeritte gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuluyor, direksiyonu motosiklet üzerine kıran otomobil sürücüsü yoluna devam ediyor.

420 LİRA CEZA KESİLDİ

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada motosikletin üzerine otomobilini süren sürücü A.D. yakalandı. Sürücü A.D.'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 56/1a (şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak ) maddesine istinaden 132 TL, 81/1a ( trafik kazalarına karışanların, kaza mahallinde durmaması ve kaza mahallinde trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almaması ) maddesine istinaden 288 TL, toplamda 420 TL para cezası kesildi. Sürücü adli işlem yapılması için Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Çakmak polis merkezine teslim edildi.

ÜMRANİYE'DE MOTOSİKLETLİYE ÇARPIP KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

ÜMRANİYE'DE MOTOSİKLETLİYE ÇARPIP KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

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