Ümraniye'de motosikletli çiftin hayatını kaybettiği kazanın duruşması görüldü Ümraniye'de emniyet şeridinde bulunan minibüse çarparak yola savrulan ve otobüsün altında kalarak hayatını kaybeden motosikletli çiftin ölümüne ilişkin dava başladı.

Ümraniye'de emniyet şeridinde bulunan minibüse çarparak yola savrulan ve otobüsün altında kalarak hayatını kaybeden motosikletli çiftin ölümüne ilişkin dava başladı. 15 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkan minibüs şoförü, "Olaylar hızlı gelişti. Emniyet şeridinde aracı durdurduktan sonra inip tedbirleri alacakken kaza meydana geldi. Çok üzgünüm" dedi.

Ümraniye'de 4 aylık bebekleri bulunan motosikletli Dilek ve Çağan Çokcan çiftinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan minibüs şoförü hakim karşısına çıktı.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Doğukan Yıldız ve müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

"Üzgünüm"

Duruşmada savunma yapan Doğukan Yıldız, "Olay günü aracımla seyir halindeyken araç stop etti. Ben yolun ortasında durup kazaya sebep olmamak için vitesi boşa alarak el freni yardımıyla emniyet şeridinde geçtim. Dörtlüleri yaktım. Tekrar marşa basıp aracı çalıştırmak istedim. Çalışmayınca araçtan inmek için kapımı açtım, araçtan inip çevresinde tertibat alacaktım. Bu sırada arkadan gelen motosiklet benim aracıma çarptı. Olayın şokuyla ilk önce içeriye girip kapıyı kapattım. Daha sonra araçtan çıktığımda ilk anda Dilek Çokcan'ı fark etmedim. Erkek şahsa yardım etmek için yanına gittim. O sırada otobüsten bir doktor inerek yaralıya yardımcı oldu ve bana yolun karşısında bir yaralı daha olduğunu söyledi. Böyle bir olayın meydana gelmesinden dolayı çok üzgünüm" dedi.

Gerekli önlemleri almaya çalıştığını söyleyen Yıldız, "Olaylar hızlı geliştiğinden emniyet şeridinde aracı durdurduktan sonra inip tedbirleri alacakken kaza meydana geldi" diye konuştu. Kazada hayatını kaybeden Dilek Çokcan ve Çağan Çokcan'ın babaları söz alarak sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

"Fren yaptım ancak duramadım"

Duruşmada motosiklete çarpan halk otobüsü şoförü Cüneyt O. tanık olarak dinlendi. Tanık beyanında, "Olay günü Mecidiyeköy istikametinde en sağ şeritte seyir halindeyken bir motosikletin yanımdan hızlı bir şekilde emniyet şeridinden geçtiğini ve emniyet şeridinde duran araca çarptığını gördüm. O sırada sabah güneşi vardı. Güneş gözü rahatsız edecek düzeydeydi. Motosikletin duran araca çarptıktan sonra benim kullandığım otobüse doğru geldiğini gördüm. Hemen sola kaçmak istedim ancak motosikletin bana çarpmasına engel olamadım. 21 yıllık otobüs şoförüyüm. Kaza sırasında motosiklet duran araca çarpıp bana doğru gelince fren yaptım ancak duramadım. Bu nedenle sola kaçtım" diyerek kaza sırasında hızının 73 km olduğunu söyledi.

Tarafların kusurları tespit edilecek

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tarafların kusur durumunun tespitine ilişkin rapor düzenlenmesi için dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilmesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ümraniye TEM Otoyolu'nda 10 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen kazada, Doğukan Yıldız'ın aracının seyir halindeyken arıza yaptığı, emniyet şeridinde durakladığı anlatıldı. Bu sırada motosikletiyle seyreden Çağan Çokcan ve eşi Dilek Çokcan'ın emniyet şeridinde bulunan minibüse çarparak yola savrulduğu ve otobüsün altında kalarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Kazanın oluşumunda Çağan Çokcan'ın emniyet şeridini ve banketleri kullanma kuralını ihlal ederek, şüpheli Doğukan Yıldız'ın da zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklama ve park etme kuralını ihlal ederek kusurlu oldukları kaydedildi. İddianamede, emniyet şeridinde duraklayan minibüs şoförü Doğukan Yıldız'ın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA