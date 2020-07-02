Ümraniye'de motosikletli çiftin hayatını kaybettiği feci kazaya dava
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Ümraniye'de motosikletli çiftin hayatını kaybettiği feci kazaya dava

Ümraniye'de motosikletli çiftin hayatını kaybettiği feci kazaya dava Emniyet şeridinde bekleyen minibüs şoförü hakkında 15 yıl hapis istemi Ümraniye'de emniyet şeridinde bulunan minibüse çarparak yola savrulan ve otobüsün altında kalarak hayatını kaybeden motosikletli çiftin ölümüne ilişkin...

02.07.2020 15:04 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:11

Ümraniye'de motosikletli çiftin hayatını kaybettiği feci kazaya dava

Emniyet şeridinde bekleyen minibüs şoförü hakkında 15 yıl hapis istemi

İSTANBUL - Ümraniye'de emniyet şeridinde bulunan minibüse çarparak yola savrulan ve otobüsün altında kalarak hayatını kaybeden motosikletli çiftin ölümüne ilişkin dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, emniyet şeridinde duran minibüs şoförünün "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Ümraniye TEM Otoyolu'nda emniyet şeridindeki minibüse çarpan ve yola savrulan motosikletli Çağan Çokcanve eşi Dilek Çokcanotobüsün altında kalmıştı. Meydana gelen kazada, 4 aylık bebeği olan motosikletli çift hayatını kaybetmişti. Kazaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ümraniye TEM Güney Yan Yolda meydana gelen kazada, Doğukan Yıldız'ın sevk ve idaresindeki aracın seyir halindeyken arıza yaptığı ve emniyet şeridinde durakladığı anlatıldı. Bu sırada motosikletiyle seyir eden Çağan Çokcan ve eşi Dilek Çokcan'ın emniyet şeridinde bulunan minibüse çarparak hayatını kaybettiği belirtildi.

"İki taraf da kusurlu"

Bu sırada seyir halindeki minibüs şoförü Doğukan Yıldız'ın motosiklete çarptığı, kazada Çağan Çokcan ve Dilek Çokcan'ın hayatını kaybettiği belirtildi. Kazanın oluşumunda Çağan Çokcan'ın emniyet şeridini ve banketleri kullanma kuralını ihlal ettiği, şüpheli Doğukan Yıldız'ın da zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklama ve park etme kuralını ihlal ettiğinin vurgulandığı iddianamede bu nedenle tarafların kusurlu bulundukları kaydedildi.

15 yıla kadar hapis istemi

Şüpheli Doğukan Yıldız'ın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Otobüs şoförü hakkında takipsizlik kararı

Otobüs şoförü Cüneyt O. hakkında ise "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verildi. İddianamede gönderildiği Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Ümraniye'de motosikletli çiftin hayatını kaybettiği feci kazaya dava

Kaynak: İHA

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