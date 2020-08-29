ÜMRANİYE'DE MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA Ümraniye'de park halinde bulunan motosikleti çalan şüpheli polis tarafından çalıntı motosiklet ile birlikte yakalandı.

Ümraniye'de park halinde bulunan motosikleti çalan şüpheli polis tarafından çalıntı motosiklet ile birlikte yakalandı. Şüphelinin motosikleti çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, motosiklet hırsızlığı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, çalışmalarının devamında şasi numarasından sorguladıkları bir motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti. Kamera incelemelerinde bulunan ekipler şüphelinin eşkal ve kimliğini belirledi. Ekipler, 26 Ağustos Çarşamba günü Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesinde şüpheli Enes M.G.(22) isimli şüpheliyi çalıntı motosiklet ile suçüstü yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Enes M.G. çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan şüphelinin park halindeki motosikleti düz kontak yaparak çalıştırıp çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelinin polis tarafından yakalandığı anlar görülüyor.

Kaynak: DHA