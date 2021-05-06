ÜMRANİYE'DE MOTOKURYEYİ YUMRUKLAYAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAMERADA
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ÜMRANİYE'DE MOTOKURYEYİ YUMRUKLAYAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAMERADA

ÜMRANİYE'DE MOTOKURYEYİ YUMRUKLAYAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ümraniye'de sipariş götüren bir motokurye, uzun farları yanan otomobil sürücüsünü uyardığı için defalarca yumruklandı.

Ümraniye'de sipariş götüren bir motokurye, uzun farları yanan otomobil sürücüsünü uyardığı için defalarca yumruklandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. 

Olay, dün akşam 20.30 sıralarında Armağanevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, verilen adrese siparişi götürmek için yola çıkan motokurye trafikte otomobilin uzun farları yanan sürücüyü uyardı. Kendisini uyaran motokuryeye sinirlenen sürücü peşinden gitmeye başladı. Bir süre sonra otomobil sürücüsü motokuryenin önüne  keserek araçta aşağıya indi.

DEFALARCA YUMRUKLADIMotokuryenin yanına gelen sürücü hiç konuşmadan defalarca yumruklamaya başladı. Otomobil sürücüsü bir yandan tehditler savururken bir yanda yumruklamaya devam etti. Bu sırada sokaktan geçen başka bir motokurye olayı görerek durdu. Motordan inen kurye meslektaşının yanına gelerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Sürücü daha sonra otomobiline binerek sokaktan ayrıldı.

O ANLAR KAMERADAOtomobil sürücüsünün motokuryeyi defalarca yumruklaması bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde motokuryenin önünü kesen otomobil sürücüsü araçtan inerek motokuryeyi defalarca  yumrukluyor. Olayı gören başka bir motokurye olay yerine gelirken, sürücü otomobile binerek ayrılıyor.

Görüntü dökümü----------------------Motokuryenin  görüntüsü-Arkadan gelen otomobilin motokuryenin önünü kesmesi-Araçtan inmesi-Motokuryeyi defalarca yumruklaması-Olayı gören başka bir motokuryenin olay yerine gelmesi-Tarafların yanına yürümesi

Sürücüsünün aracına binerek  ayrılması


- İstedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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