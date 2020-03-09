Ümraniye'de mobilya mağazasının çatı katında yangın
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Ümraniye, İtfaiye, 3. Sayfa

Ümraniye'de mobilya mağazasının çatı katında yangın

Ümraniye'de mobilya mağazasının çatı katında yangın Ümraniye'de 4 katlı mobilya mağazasının çatı katında yangın meydana geldi.

09.03.2020 02:16 | Son Güncelleme: 09.03.2020 02:18

Ümraniye'de mobilya mağazasının çatı katında yangın

İSTANBUL - Ümraniye'de 4 katlı mobilya mağazasının çatı katında yangın meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşın itfaiyeye haber vermesi faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre Ümraniye Tavukçu Yolu Caddesinde bulunan 4 katlı mobilya mağazasının çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoldan geçen bir vatandaşın fark ettiği yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayın görgü tanıklarından bir vatandaş ise," Bir anda durduk yere çatıda yangın çıktı. Bizde hemen itfaiyeyi aradık haber verdik. Söndürdüler hemen itfaiye çok hızlı geldi büyümeden" diye konuştu.

Can kaybının yaşanmadığı olayda mobilya mağazasında maddi hasar meydana geldi.

Ümraniye'de mobilya mağazasının çatı katında yangın

Kaynak: İHA

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Ümraniye'de mobilya mağazasının çatı katında yangın

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