Son dakika haber! Ümraniye'de mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haber! Ümraniye'de mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Ümraniye'de mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ümraniye'de mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yukarı Dudullu Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Son dakika haber! Ümraniye'de mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber! Ümraniye'de mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber! Ümraniye'de mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber! Ümraniye'de mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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