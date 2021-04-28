Son dakika haber! Ümraniye'de mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika gündem haberi... Ümraniye'de mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ümraniye'de mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yukarı Dudullu Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu