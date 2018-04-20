Ümraniye'de Misak-ı Milli Sergisi Açıldı

Ümraniye Belediyesi'nin "Misak-ı Milli" temalı yıl sonu sergisi açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede ikamet eden kadınların iş hayatında aktif olarak yer almalarına ve mesleki olarak bir alanda uzmanlaşarak, ev ekonomilerine katkıda bulunmalarına imkan sağlayacak çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Bu bağlamda Ümraniye Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren meslek edindirme kurslarından 2004'ten bu yana 24 bin 55 kişi mezun oldu. Kurslarda 2017-2018 döneminde 28 branşta,19 kurs merkezinde yıl boyunca eğitim alarak, mezun olmaya hak kazanmış bin 228 kursiyerin el emeği göz nuru eserlerinden oluşan, "Misak-ı Milli" temalı yıl sonu sergisi de Ümraniye Santral Meydan'da kurulan dev çadırda açıldı.

Sergi açılışına, Kaymakam Suat Dercişoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, İlçe Müftüsü İlyas Yılmaztürk ile vatandaşlar katıldı.

Ümraniye Belediye Başkanı Can, açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"1 yıllık kurstan sonra bin 228 kardeşimiz aldığı kursların belgelerini hak ettiler. Hepsini tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Ramazana kadar sergimiz açık olacaktır. Çünkü ramazanda bu alanımızda, hemşehri derneklerimiz de stantlarını kurarak, muhabbetle, ilahi aşkla yaşamanın gayreti içinde olacağız. Rabbim hayırlı bir ramazan yaşamamızı nasip etsin."