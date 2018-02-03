Ümraniye'de Minibüste Başlayıp Depoya Sıçrayan Yangın Söndürüldü

Ümraniye'de park halindeki bir minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yakındaki ahşap malzeme deposuna sirayet eden yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yukarı Dudullu Mahallesi, Sanatkarlar Caddesi'nde park halindeki 34 TS 9402 plakalı minibüste saat 03.00 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yakındaki ahşap malzeme deposuna sıçradı. İhbar üzerine Ümraniye ve Dudullu'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.