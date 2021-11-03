Ümraniye'de minibüs şoförü dakikalarca telefona bakarak yolcu taşıdı - Haberler
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Ümraniye'de minibüs şoförü dakikalarca telefona bakarak yolcu taşıdı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Öykü EYLÜL / Ümraniye'de minibüs şoförü yolda giderken cep telefonuyla oynayarak hem kendini hem de trafiktekileri tehlikeye attı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - Öykü EYLÜL/ Ümraniye'de minibüs şoförü yolda giderken cep telefonuyla oynayarak hem kendini hem de trafiktekileri tehlikeye attı. O anlar yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler dün Ümraniye'de kaydedildi. Ümraniye - Dudullu hattında yolcu taşıyan minibüs şoförü, direksiyon başında dakikalarca mesajlaşıp, aramalar yaptı. Minibüs şoförünün hem kendini hem de trafiktekileri tehlikeye attığı anlar araçta bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Ümraniye'de minibüs şoförü dakikalarca telefona bakarak yolcu taşıdı

Ümraniye'de minibüs şoförü dakikalarca telefona bakarak yolcu taşıdı

Ümraniye'de minibüs şoförü dakikalarca telefona bakarak yolcu taşıdı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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