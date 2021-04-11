Ümraniye'de minibüs ile ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı
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Ümraniye'de minibüs ile ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / CÜNEYT SEVİNDİK - Haberler | 3. Sayfa

Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi Alemdağ Caddesi üzerinde ticari taksi ile minibüs çarpıştı.

Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi Alemdağ Caddesi üzerinde ticari taksi ile minibüs çarpıştı. Kaza sonucu büyük hasar alan ticari takside bulunan bir kadın ağır yaralandı. Ağır yaralanan kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza, geçtiğimiz gün saat 20.30 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Alemdağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir eden ticari taksi ile yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu ticari taksi büyük hasar alarak yola doğru savruldu. Kaza sonucu taksi içinde bulunan ismi henüz öğrenilemeyen 1 kadın yolcu ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde acı içinde kıvranan kadını hastaneye kaldırdı. O esnada yolcu minibüsünün boş olması ise olası bir faciayı önledi. Kaza ile ilgili polis ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi. - İSTANBUL

Ümraniye'de minibüs ile ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı
Ümraniye'de minibüs ile ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı
Ümraniye'de minibüs ile ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı
Ümraniye'de minibüs ile ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CÜNEYT SEVİNDİK

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