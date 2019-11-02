ÜMRANİYE'DE MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI

ÜMRANİYE'DE MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI

ÜMRANİYE'de seyir halindeyken yanmaya başlayan minibüs kullanılmaz hale geldi.

02.11.2019 14:38
ÜMRANİYE'DE MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI

ÜMRANİYE'de seyir halindeyken yanmaya başlayan minibüs kullanılmaz hale geldi.

Ümraniye Barajyolu Caddesi'nde ilerleyen minibüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Minibüsü bir anda alevler sardı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. Minibüsü saran alevlere çevredekiler yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken minibüs kullanılmaz hale geldi.

Görüntü Dökümü:

------------Minibüsteki yangın-Söndürme çalışmaları-Detaylar

 


Kaynak: DHA
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