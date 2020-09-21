Ümraniye'de meşaleli kız alma merasimi kamerada
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Ümraniye'de meşaleli kız alma merasimi kamerada

ÜMRANİYE'de maskesiz, sosyal mesafesiz olarak gerçekleştirilen gelin alma merasiminde meşaleler yakılarak havaya ateş de edildi.

Ümraniye'de meşaleli kız alma merasimi kamerada
21.09.2020 09:45 | Son Güncelleme: 21.09.2020 09:50

ÜMRANİYE'de maskesiz, sosyal mesafesiz olarak gerçekleştirilen gelin alma merasiminde meşaleler yakılarak havaya ateş de edildi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ümraniye'de İstek Mahallesi'nde hafta sonu gerçekleşen evden gelin alma merasiminde vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına uymaksızın eğlendiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülere ayrıca gelin almaya gelen grubun zaman zaman havaya ateş ettiği ve meşaleler yakıldığı görüldü. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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