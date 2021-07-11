Ümraniye'de makas atarak ilerleyen otomobil ağaçlık alana uçtu: 1 yaralı
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Ümraniye'de makas atarak ilerleyen otomobil ağaçlık alana uçtu: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ümraniye Şile Otoyolu Nevzat Demir Spor Tesisleri karşısında, makas atarak ilerleyen bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki otomobile çarptı.

Ümraniye Şile Otoyolu Nevzat Demir Spor Tesisleri karşısında, makas atarak ilerleyen bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu. Makas atan otomobil ise su kanalına devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 23.30 sıralarında Ümraniye Şile Otoyolu Nevzat Demir Spor Tesisleri karşısı Çekmeköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, makas atarak Çekmeköy istikametine gitmekte olan Safa Kaçmaz'ın kullandığı 34 EFS 777 plakalı otomobil, aynı istikamette giden Biradem Ekiz'in kullandığı 06 BF 7269 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil kontrolünden çıktı. 06 BF 7269 plakalı otomobil yol kenarında bulunan ağaçlık alana uçarken, Safa Kaçmaz'ın kullandığı otomobil ise yol kenarındaki kanala devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Biradem Ekiz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Safa Kaçmaz ile yanında bulunan arkadaşları Ozan Gezer ve Samet Taşkın kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaşanan kazdan dolayı gözyaşlarını tutamayan genci, yanında bulunan arkadaşları teselli etti. Kaza sonrası hurdaya dönen aracın parçaları yola savruldu.

Olayın görgü tanını vatandaş," Araç hızlı geliyormuş. Ben tam görmedim ama öyle söylüyorlar araca çarpıyor işte araç bu gördüğünüz yere çıkıyor diğer araç'da zaten orda kalmış. yaralıların durumu iyi Ambulans ile hastaneye götürdüler durumu iyi" dedi

Kaza nedeniyle Şile Otoyolu Çekmeköy istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan otomobillerin kaldırılmasının ardından yolda trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Ümraniye'de makas atarak ilerleyen otomobil ağaçlık alana uçtu: 1 yaralı
Ümraniye'de makas atarak ilerleyen otomobil ağaçlık alana uçtu: 1 yaralı
Ümraniye'de makas atarak ilerleyen otomobil ağaçlık alana uçtu: 1 yaralı
Ümraniye'de makas atarak ilerleyen otomobil ağaçlık alana uçtu: 1 yaralı
Ümraniye'de makas atarak ilerleyen otomobil ağaçlık alana uçtu: 1 yaralı
Ümraniye'de makas atarak ilerleyen otomobil ağaçlık alana uçtu: 1 yaralı
Ümraniye'de makas atarak ilerleyen otomobil ağaçlık alana uçtu: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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