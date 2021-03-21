ÜMRANİYE'DE MAHALLE SAKİNLERİ FARK ETTİKLERİ HIRSIZLARI BARDAK VE SUYLA ENGELLEDİ
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ÜMRANİYE'DE MAHALLE SAKİNLERİ FARK ETTİKLERİ HIRSIZLARI BARDAK VE SUYLA ENGELLEDİ

21.03.2021 19:30 | Son Güncelleme: 21.03.2021 19:44

Haber: Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL DHAÜmraniye'de mahalle sakinleri bir iş yerine girmeye çalışırken fark ettikleri şüphelileri, camlardan bardak ve su fırlatarak uzaklaştırdı.

Haber: Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL DHA

Ümraniye'de mahalle sakinleri bir iş yerine girmeye çalışırken fark ettikleri şüphelileri, camlardan bardak ve su fırlatarak uzaklaştırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 06.00'da Aşağı Dudullu Mahallesi'nde meydana geldi. İçinde 5 kişinin bulunduğu ticari araç nalbur dükkanın giriş kapısına yanaştı. Aracın bagaj kapı kısmından çıkan şüpheliler, ellerindeki levyeyle iş yerine ait alarm kutusunu vurarak etkisiz hale getirdi. Şüpheliler daha sonra iş yerinin kilidini kırıp içeri girmeye çalıştı.

MAHALLELİDEN SU MÜDAHALESİ

Şüpheliler iş yerine girmek için uzun süre uğraştı. Bu sırada gelen sesleri duyarak cama çıkan evlerinin penceresinden bakan vatandaşlar, dükkana girmeye çalışan kişileri fark ederek, bardak ve su fırlatmaya başladı. Vatandaşların tepkisi üzerine panikleyen şüpheliler, bagaj kısmında geldikleri aracın içerisine binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

ÜMRANİYE'DE MAHALLE SAKİNLERİ FARK ETTİKLERİ HIRSIZLARI BARDAK VE SUYLA ENGELLEDİ
ÜMRANİYE'DE MAHALLE SAKİNLERİ FARK ETTİKLERİ HIRSIZLARI BARDAK VE SUYLA ENGELLEDİ
ÜMRANİYE'DE MAHALLE SAKİNLERİ FARK ETTİKLERİ HIRSIZLARI BARDAK VE SUYLA ENGELLEDİ
ÜMRANİYE'DE MAHALLE SAKİNLERİ FARK ETTİKLERİ HIRSIZLARI BARDAK VE SUYLA ENGELLEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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