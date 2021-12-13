Son dakika haberi: Ümraniye'de LPG'li otomobilde yangın çıktı - Haberler
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Son dakika haberi: Ümraniye'de LPG'li otomobilde yangın çıktı

AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Ümraniye'de park halindeki LPG'li otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de park halindeki LPG'li otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ümraniye Bosna Bulvarı'nda sürücüsünün park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttuğu 71 AAS 602 plakalı otomobil, kayarak yol kenarındaki dubalara çarptıktan sonra alev aldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çıkan yangını söndürme çalışmaları sırasında otomobilin LPG'li olması nedeniyle patlamalar meydana geldi.

Polis ekipleri yol üzerindeki trafik akışını bir süre durdururken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Otomobil kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haberi: Ümraniye'de LPG'li otomobilde yangın çıktı

Son dakika haberi: Ümraniye'de LPG'li otomobilde yangın çıktı

Son dakika haberi: Ümraniye'de LPG'li otomobilde yangın çıktı

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AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri

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