Ümraniye'de kuyumcunun gasbedildiği iddiası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ümraniye'de kuyumcunun gasbedildiği iddiası

Ümraniye'de, bir kuyumcunun gasbedilmesini soruşturan polis, olayın uydurma bir suç olduğunu belirledi.

Ümraniye'de kuyumcunun gasbedildiği iddiası
21.07.2020 14:39 | Son Güncelleme: 21.07.2020 14:43

Ümraniye'de, bir kuyumcunun gasbedilmesini soruşturan polis, olayın uydurma bir suç olduğunu belirledi.

Alınan bilgiye göre, kuyumcu Vehbi A, Sultanbeyli'den para ve altından oluşan kargoyu alarak 34 ZK 1503 plakalı otomobille yola çıktı.

Ümraniye Tantavi Mahallesi Mavera Caddesi'nde seyir halindeki Vehbi A'nın aracının önü, burada içerisinde maskeli ve silahlı kişilerin bulunduğu başka bir otomobil tarafından kesildi.

Söz konusu araçtan inen iki kişi havaya ateş ederek Vehbi A'nın otomobilinin kapısını açıp buradaki para ve altınların bulunduğu çantayı alarak kaçtı.

İhbar üzenine olay yerine gelen polis ekipleri, 120 bin lira ile 2 kilogram altını çaldığı belirtilen 3 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda Vehbi A'nın borçlarından kurtulmak için bir tanıdığı vasıtasıyla şüphelileri tuttuğu ve kendini gasbettirdiği belirlendi.

Vehbi A. ile şüphelileri tutmasını sağlayan arkadaşı da gözaltına alındı. 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çeşme sahillerinde bulunan 1.500 liralık localar belediye tarafından kaldırıldı Ekonomi
Çeşme sahillerinde bulunan 1.500 liralık localar belediye tarafından kaldırıldı
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış 3. Sayfa
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle...
Rus medyası: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur Ekonomi
Rus medyası: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur
Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu 3. Sayfa
Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun Politika
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın Magazin
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü
Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Rusya'da 'Kurt adam' lakaplı seri katilden '83 kadın öldürdüm' itirafı
Rusya'da "Kurt adam" lakaplı seri katilden "83 kadın öldürdüm" itirafı
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Elektrik faturalarından kurtulmak için evinin bahçesine güneş panelleri kurdu
Elektrik faturalarından kurtulmak için evinin bahçesine güneş panelleri kurdu
Ukrayna'da 20 yolcuyu rehin alan saldırganın yetkililerden isteği 'Yok artık' dedirtti
Ukrayna'da 20 yolcuyu rehin alan saldırganın yetkililerden isteği "Yok artık" dedirtti
Adli Tıp Kurumu önünde Pınar Gültekin'in ailesinin acı bekleyişi
Adli Tıp Kurumu önünde Pınar Gültekin'in ailesinin acı bekleyişi
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Fatih Terim'in yardımcısı Ümit Davala, Antalyaspor maçıyla birlikte Galatasaray'dan ayrılacak
Fatih Terim'in yardımcısı Ümit Davala, Antalyaspor maçıyla birlikte Galatasaray'dan ayrılacak
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu haricinde yurdun tamamında sıcaklıklarda azalma bekleniyor
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu haricinde yurdun tamamında sıcaklıklarda azalma bekleniyor
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
İngiltere'de Kraliçe'nin muhafızları koronavirüs nedeniyle işten çıkarılıyor
İngiltere'de Kraliçe'nin muhafızları koronavirüs nedeniyle işten çıkarılıyor
Katil evlat, emniyete gidip kendini ihbar etti: Annemi öldürdüm
Katil evlat, emniyete gidip kendini ihbar etti: Annemi öldürdüm
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Mehmet Nuri Fatih Sultan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Selçuk Yöntem Öztürk Serengil Seyfi Dursunoğlu Erkan Kolçak Köstendil
Spor İrfan Buz Burak Yılmaz Ünal Karaman Bülent Korkmaz Hikmet Karaman
Daha Fazla Ateş Muğla Avrupa Ak Parti
Şu an buradasınız: Ümraniye'de kuyumcunun gasbedildiği iddiası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 15:13:24. #1.14#
title