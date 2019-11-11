Ümraniye'de kozmetik imalathanesinde yangın
Haberler » Güncel » Ümraniye'de kozmetik imalathanesinde yangın - Haber

Ümraniye'de kozmetik imalathanesinde yangın

Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAÜmraniye'de 4 katlı bir kozmetik imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

11.11.2019 23:57 | Son Güncelleme: 12.11.2019 00:00
Ümraniye'de kozmetik imalathanesinde yangın

Gamze ŞİMŞEK DHA

'de 4 katlı bir kozmetik imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ümraniye Şerifali Mahallesi Garip Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir kozmetik imalathanesinin bodrum katında saat 22.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını hemen kontrol altına aldı. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken, imalathanede hasar meydana geldi. Bir mahalle sakini, 'Hafif bir yangın kokusu geliyordu. O an için mal sahibine verildi. Dolayısıyla hemen geldiler, yangın gittikçe büyüdü. Burası bir kozmetik üretim yeridir. Dumanlar çıkıyor, insanların rahat çalışmasına engel oluyor bu dumanlar. Yaralı, can kaybı yok çünkü kapalıydı. Saat 7'den sonra kimse kalmıyor. Alarmın çalmasıyla dumanın kokusuyla haber verildi. Şu an müdahale ediliyor dedi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Ümraniye'de kozmetik imalathanesinde yangın
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et