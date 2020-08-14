Ümraniye'de koronavirüs tedbirleri denetlendi Ümraniye'de koronavirüs tedbirleri denetlendi Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce vatandaşın can kaybına neden olan koronavirüs salgını tedbirleri denetlenmeye devam ediyor.

Ümraniye'de koronavirüs tedbirleri denetlendi

İSTANBUL - Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce vatandaşın can kaybına neden olan koronavirüs salgını tedbirleri denetlenmeye devam ediyor. İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden birisi olan Ümraniye'de tedbirlere uyum denetlendi.

Ekipler esnafı tek tek gezdi tedbirler denetlendi

Ümraniye'nin en kalabalık caddelerinden birisi olan Alemdağ Caddesinde polis ve zabıta ekiplerinin öncülüğünde gerçekleştirilen koronavirüs salgını denetimleri ticari taksi, lokanta, cami ve kafelerde gerçekleştirildi. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını sıklıkla hatırlatan ekipler salgına karşı yazılı uyarı afişlerininde iş yerlerinde olmasına dikkat etti. Taksi esnafını da denetleyen polis ekipleri taksilerde dezenfektan bulunmasına ve sosyal mesafeli müşteri alımının önemine bir kez daha dikkat çekti Denetlemelerin hafta boyunca devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA