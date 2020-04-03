Ümraniye'de koronavirüs salgınından sonra hizmetler dijital ortama taşındı
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Ümraniye'de koronavirüs salgınından sonra hizmetler dijital ortama taşındı

Ümraniye'de koronavirüs (Covid-19) salgınından sonra bir çok hizmet online ortama taşındı.

03.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:54
Ümraniye'de koronavirüs salgınından sonra hizmetler dijital ortama taşındı

Ümraniye'de koronavirüs (Covid-19) salgınından sonra bir çok hizmet online ortama taşındı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın haftada bir gerçekleştirdiği 'Halk Günü' buluşmaları başta olmak üzere kıyılan nikahlar ve Müzik Akademisi'nin dersleri online olarak devam ediyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) hayatı etkilemeyi sürdürürken, bu süreçte hizmetler de dijital ortama taşındı. Ümraniye Belediyesi de bu noktada bir çok hizmetini online ortamda sürdürürken, bazı hizmetlerini de online ortama taşımak için hazırlıklarına devam ediyor. 

'HALK GÜNÜ' SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYINLA SÜRÜYOR

Koronavirüs salgınından sonra bir çok program iptal edilirken, halkla buluşmalarına devam etmek isteyen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 'Halk Günü' buluşmalarını sosyal medyadan canlı yayınla sürdürmeye başladı. Başkan Yıldırım, sosyal medya platformlarından canlı yayınlanan programda hem yapılan hizmetleri anlatıyor hem de vatandaşlardan gelen sorulara cevap veriyor. Diğer talep ve şikayetler ise görevliler tarafından kayıt altına alınarak ilgili birimlerce takip edilmesi sağlanıyor.

Şu an üçüncü programlarını yaptıklarını hatırlatan Başkan Yıldırım, "Çok iyi dönüşler var. Bir önceki programı 140 bin kişi izledi. Demek ki vatandaşın beğenisi önemli. Canlı yayında bir çok konuyu ele alıyoruz. Bu son yayında da bu salgın hastalığı daha çok konuştuk. Bu konu ile ilgili belediye olarak neler yapıyoruz bunları anlattık. Bütün devlet birimleri vatandaşımızı daha rahat ettirmek için ciddi çalışmalar yapıyoruz. Hem hijyen konusunda hem gıda dağıtımı hem de başta 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız olmak üzere diğer vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderme konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bu hizmetlerimizden dolayı mutluyuz" dedi.

Başkan Yıldırım, "Tabi bazı sıkıntılar var. Bu sıkıntıları gidermek için notlar alıyoruz, onlara ulaşıyoruz, onları gidermeye çalışıyoruz. Hem sağlık ekiplerimiz var hem gıda dağıtım ekiplerimiz var, hem de başta 65 yaş üstü vatandaşlarımızın maaş çekiminden tutun da market alışverişlerine kadar ihtiyaçlarını gidermek için çalışan ekiplerimiz var. Yani her türlü hizmeti yapmaya çalışıyoruz. Zaten bir düzeni kurduk çok şükür, düzen oturdu Ümraniye'de. Bundan sonra daha hızlı vatandaşların ihtiyaçları nasıl karşılanır ona odaklanmış durumdayız" şeklinde konuştu.

NİKAHLAR DİJİTAL ORTAMDA CANLI YAYINLANIYOR

Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirlerin ardından toplu nikah ve düğün törenlerinin yasaklanması ile birlikte harekete geçen Ümraniye Belediyesi, bu süreçte sadece şahitler huzurunda izin verilen nikah törenlerini dijital ortamda canlı olarak yayınlamaya başladı. Böylece nikah salonuna gelemeyen aileler, çiftlerin mutlu anlarına internet üzerinden ortak oldu. Ailesi salona giremeyen bir çift, "Tedbirler güzel. Ailemiz yanımızda olsaydı daha güzel olurdu ama salgından dolayı böyle oldu. Belediyeye de teşekkür ederiz ailemize gösterdikleri için" diye konuştu.

Bir çiftin yakını ise, "Ailemizden evlenen bir yuva kuran kişilerin böyle bir ortamda yanlarında bulunmamak bizi üzüyor. Ama onları da internetten online olarak, anlık izleyebilmek bizi de mutlu etti. Güzel bir uygulama teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

MÜZİK AKADEMİSİ DERSLERİ ONLINE OLARAK DEVAM EDİYOR

Ümraniye Belediyesi, koronavirüs salgınının ardından bir başka adım daha atarak bünyesinde bulunan Müzik Akademisi'nin derslerini online ortamda yeniden başlattı. Öğrencilerin derslerinden kalmaması için bilgisayar başına geçen öğretmenler, derslerini evden internete bağlanarak sürdürüyor.

Müzik Akademisi keman eğitmeni Hande Şan, "Covid-19 salgınından sonra derslerimizi online olarak yapmaya başladık. Bende çok heyecanlıyım. Böylece öğrencilerimizle birlikteliğimizi sürdürüyor ve derslerimizi yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Ümraniye Belediyesi ayrıca başta spor müdürlüğünün yaptığı bazı hizmetler olmak üzere kültür müdürlüğünün de bazı çalışmalarını internet ortamına taşımak için hazırlıklarını sürdürüyor. ?


Kaynak: DHA

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