Ümraniye'de korona virüs tedbirleri denetlendi
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Ümraniye'de korona virüs tedbirleri denetlendi

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce vatandaşın can kaybına neden olan korona virüs salgını tedbirleri denetlenmeye devam ediyor.

Ümraniye'de korona virüs tedbirleri denetlendi
14.08.2020 12:12 | Son Güncelleme: 14.08.2020 12:43

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce vatandaşın can kaybına neden olan korona virüs salgını tedbirleri denetlenmeye devam ediyor. İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden birisi olan Ümraniye'de tedbirlere uyum denetlendi.

Ümraniye'nin en kalabalık caddelerinden birisi olan Alemdağ Caddesi'nde polis ve zabıta ekiplerinin öncülüğünde gerçekleştirilen korona virüs salgını denetimleri ticari taksi, lokanta, cami ve kafelerde gerçekleştirildi. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını sıklıkla hatırlatan ekipler, salgına karşı yazılı uyarı afişlerinin de iş yerlerinde olmasına dikkat etti. Taksi esnafını da denetleyen polis ekipleri taksilerde dezenfektan bulunmasına ve sosyal mesafeli müşteri alımının önemine bir kez daha dikkat çekti. Denetlemelerin hafta boyunca devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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