Ümraniye'de Korkutan Yangın

ÜMRANİYE'de bir gecekonduda çıkan yangın büyüyerek yanında bulunan iki katlı binaya da sıçradı. Yangında gecekondu kullanılamaz hale gelirken, iki katlı binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.



Yangın Ümraniye Aşağı Dudulu Mahallesi Hürrem Sokak'ta bulunan bir gecekonduda saat 03.00 sıralarında çıktı. Suriyeli bir ailenin kaldığı iddia edilen gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yan tarafta bulunan iki katlı binaya da sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan gecekondu ve binaya müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın güçlükle söndürüldü. Yangın nedeniyle gecekondu kullanılamaz hale gelirken, iki katlı binanın çatısında ise maddi hasar oluştu.



Bir mahalle sakini "Ben polislerin siren sesini duydum bir baktım Suriyelilerin oturduğu gecekondu alev almış yanıyordu. Arsada iki üç metre boyunda otlar vardı oraya sıçradı. Oradan da yan binaya sıçradı. Suriyelilerin oturduğu ev tamamen yandı, diğer binanın ise çatısı yandı" dedi. Yangın nedeniyle can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



- İstanbul