Ümraniye'de korkutan restoran yangını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ümraniye'de korkutan restoran yangını

Ümraniye'de korkutan restoran yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ümraniye'de bulunan bir restoranda gece saatlerinde yangın çıktı.

Ümraniye'de bulunan bir restoranda gece saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonrası restoran içerisinde büyük zarar oluştu.

Yangın gece 00: 30 sıralarında Ümraniye Çamlık Mahallesi Şehit Burak Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir restoranda meydana geldi. Vatandaşların yangını görüp itfaiyeye haber vermeleri üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Büyük çapta hasar gören restoranın kapalı olması sebebiyle kimse zarar görmedi.

Yangın çoktan sokakta ikamet eden Halime Şahin: "Çocuklarım, anne mahallede yangın var dediler, camdan dışarı baktığımda alevler restoranın arka tarafından dışarı doğru çıkıyordu. Hemen koşarak aşağıya indik, itfaiyeyi aradık. Mahalleli yangın tüpüyle söndürmeye çalışıyordu ama sonra birden yangın çoğaldı, kimse bir şey yapamadı. İtfaiyeler kısa sürede yangına müdahalede bulundu. En sevindirici kısmı da can kaybının olmaması." dedi.

Öte yandan, çevrede toplanan vatandaşlar ise yangını cep telefonları ile anbean kaydetti. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, çıkış nedeni incelemelerin ardından belirlenecek. - İSTANBUL

Ümraniye'de korkutan restoran yangını
Ümraniye'de korkutan restoran yangını
Ümraniye'de korkutan restoran yangını
Ümraniye'de korkutan restoran yangını
Ümraniye'de korkutan restoran yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Evli adam, Afgan kadını kuma teklifini reddettiği için öldürmüş
Evli adam, Afgan kadını kuma teklifini reddettiği için öldürmüş
Eski sevgilisini darbettiği ileri sürülen şahıs, 10 yerinden bıçaklandı
Eski sevgilisini darbettiği ileri sürülen şahıs, 10 yerinden bıçaklandı
70 yaşındaki yolcu, tartışmada taraf tutuğunu öne sürdüğü otobüs şoförüne bıçak çekti
70 yaşındaki yolcu, tartışmada taraf tutuğunu öne sürdüğü otobüs şoförüne bıçak çekti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Davut Güloğlu Fahriye Evcen Armağan Çağlayan
Spor Mert Günok Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ümraniye'de korkutan restoran yangını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 02:58:01. #1.16#

title