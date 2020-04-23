Ümraniye'de korku filmi gibi kaza kamerada Ümraniye'de korku filmi gibi kaza kamerada Motosikletli şahıs kaza sonrası metrelerce yükseğe fırladı Ümraniye'de sokağa dönüş yapan otomobille motosiklet çarpıştı.

Ümraniye'de korku filmi gibi kaza kamerada

Motosikletli şahıs kaza sonrası metrelerce yükseğe fırladı

İSTANBUL - Ümraniye'de sokağa dönüş yapan otomobille motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan iki kişi metrelerce havaya sıçradı. Adeta korku filmini andıra kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tüyleri ürperten kaza Ümraniye Tepeüstü Yeşildere Caddesi üzerinde iki hafta önce meydana geldi.iki kişinin bindiği motosiklet Ümraniye istikametinde ilerlediği sırada karşı yönden gelen ve sokağa dönen otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikleti kullanan kişi yere savrulurken, arka kısmında oturan kişi metrelerce havaya fırladı. Adeta korku filmini andıran kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet ve otomobil çarpışıyor. Kazada motosiklette bulunan iki kişi metrelerce havaya fırlıyor. Hatta biri yüksekte bulunan kameraya neredeyse çarpmayla burun buruna geliyor. Öte yandan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA