Ümraniye'de kontrolsüz sürücüler dehşet saçtı: 1 yaralı
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Ümraniye'de kontrolsüz sürücüler dehşet saçtı: 1 yaralı

13.03.2021 01:02 | Son Güncelleme: 13.03.2021 01:22

Ümraniye'de kontrolsüz sürücüler dehşet saçtı: 1 yaralı Ümraniye'de cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen araç ile sokak arasından çıkan araç çarpışarak park halindeki araçlara zarar verdi.

Ümraniye'de kontrolsüz sürücüler dehşet saçtı: 1 yaralı

İSTANBUL - Ümraniye'de cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen araç ile sokak arasından çıkan araç çarpışarak park halindeki araçlara zarar verdi. Kaza sonucu bir kişi yaralanırken 4 araçta hasar meydana geldi.

Olay saat 23.45 sıralarında İnkılap Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ismi öğrenilemeyen 34 BEJ 665 plakalı Renault marka otomobil Yıldırım Caddesi üzerinde ilerlerken Zübeyde Hanım Sokak'tan çıkan 34 DA 1238 plakalı Volkswagen Caddy araç ile çarpıştı. Çarpışma sonucu araçlar savrularak park halindeki araçlara çarptı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri öğrenilemeyen bir kişi yaralanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Oluşan kaza sonucu ise 4 araçta maddesi hasar meydana geldi.

Ümraniye'de kontrolsüz sürücüler dehşet saçtı: 1 yaralı
Ümraniye'de kontrolsüz sürücüler dehşet saçtı: 1 yaralı
Ümraniye'de kontrolsüz sürücüler dehşet saçtı: 1 yaralı
Ümraniye'de kontrolsüz sürücüler dehşet saçtı: 1 yaralı
Ümraniye'de kontrolsüz sürücüler dehşet saçtı: 1 yaralı
Ümraniye'de kontrolsüz sürücüler dehşet saçtı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CÜNEYT SEVİNDİK

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